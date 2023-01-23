На трассе между Коротчаево и Новым Уренгоем пострадал водитель «Газели»

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на дороге Сургут - Салехард произошло еще одно ДТП, к счастью, без смертельного исхода. По информации региональной Госавтоинспекции, на 730 километре столкнулись автомобиль «ГАЗ» и большегруз «КамАЗ».

- Около 14:10 водитель автомобиля «ГАЗ», двигаясь из Коротчаево в Новый Уренгой, не справился с управлением и столкнулся с «КамАЗом» в составе полуприцепа. В результате аварии водитель «ГАЗа» получил телесные повреждения, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Пуровском районе водитель «КамАЗа» врезался в другой большегруз и отправился в больницу.