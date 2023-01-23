Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске впервые прошли показательные выступления по автомобильному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Зимний супердрифт проходил на озере Ханто. Продемонстрировать искусство вождения собрались около 40 водителей из Нового Уренгоя, Губкинского, Тарко-Сале и, конечно же, Ноябрьска.

- Зрителей не испугал сильный ветер - они наблюдали за зрелищем вместе со своими детьми. Горожан приехало немало, - отметили в мэрии.

По итогам двух дней победителем стал Владимир Исаев из Губкинского, а остальные призовые места достались ноябрянам: второе место занял Александр Квитка, а третье - Денис Сухецкий.

Отметим, что состязания организовали местные автомобилисты Алексей Парфенов и Максим Ямнюк при поддержке главы города и администрации.

По словам парней, в будущем они хотели бы поучаствовать в проекте инициативного бюджетирования «РИТМ», чтобы создать всесезонную площадку для любителей автомобильного спорта.