Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 января 2023 1:46

На Ямале 23 января 2023 года ожидается небольшой снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 23 января 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 23 января

Погода на Ямале на 23 января

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 23 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -26…-31 градус, при натекании облачности -16…-21, по западу -7…-12. Днем -14…-19 градусов, местами -24…-29, по западу -4…-9.

В Салехарде: переменная облачность и снег. Температура ночью -9 градусов, днем -6. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО