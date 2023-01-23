На Ямале 23 января 2023 года ожидается небольшой снег

Погода на Ямале на 23 января Фото: Вера Зенина

В понедельник, 23 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -26…-31 градус, при натекании облачности -16…-21, по западу -7…-12. Днем -14…-19 градусов, местами -24…-29, по западу -4…-9.

В Салехарде: переменная облачность и снег. Температура ночью -9 градусов, днем -6. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: