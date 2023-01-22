На Ямале злоумышленники «развели» женщину на несколько миллионов рублей

Пострадавшая поверила злоумышленникам и лишилась крупной суммы

Несколько дней назад в отделение полиции по Пуровскому району обратилась с заявлением о мошенничестве 57-летняя жительница Тарко-Сале. Как рассказали корреспонденту «КП-Ямал» в пресс-службе окружного МВД, силовики установили, что 18 января этого года пострадавшей поступали телефонные звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они уверили заявительницу в том, что переживают за сохранность ее денежных средств и убедили перевести накопления на разные счета. Женщина поверила и перевела неизвестным лицам 2 млн 170 тысяч рублей. О том, что попала в «лапы» к мошенникам она поняла только тогда, когда позвонила в дежурную часть полиции уточнить данные о звонивших злоумышленниках.

По данному факту возбужден уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.