В Надыме произошло ДТП в котором пострадал водитель иномарки

фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Вечер субботы для двух жителей Надыма закончился «приключениями». Как сообщили корреспонденту «КП-Ямал» в Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, в десятом часу вечера на одной из городских улиц произошло ДТП. Водитель Toyota не смог справиться с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с Hyundai. Из-за столкновения водитель второй иномарки получил травмы и попал в больницу.

Добавим, что в регионе в тот день эта была не единственная авария. Так, в Надымском районе, на трассе Сургут-Салехард, тоже произошло столкновение. В результате ДТП одному из участников потребовалась медицинская помощь.