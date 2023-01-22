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НовостиОбщество22 января 2023 10:05

В Надыме произошло ДТП в котором пострадал водитель иномарки

Мужчину с травмами госпитализировали в медучреждение
Екатерина Коган
фото: Госавтоинспекция ЯНАО

фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Вечер субботы для двух жителей Надыма закончился «приключениями». Как сообщили корреспонденту «КП-Ямал» в Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, в десятом часу вечера на одной из городских улиц произошло ДТП. Водитель Toyota не смог справиться с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с Hyundai. Из-за столкновения водитель второй иномарки получил травмы и попал в больницу.

Добавим, что в регионе в тот день эта была не единственная авария. Так, в Надымском районе, на трассе Сургут-Салехард, тоже произошло столкновение. В результате ДТП одному из участников потребовалась медицинская помощь.