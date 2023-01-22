На зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги запретили движение некоторым видам автотранспорта

Фото: соцсети Дороги и транспорт Ямала

В Ямало-Ненецком автономном округе на зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги введено ограничение для ряда автомобилей. Как рассказали корреспонденту «КП-Ямал» в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, передвигаться на зимнике разрешено только тем видам транспорта, у которых вес не превышает трех тонн.

К слову, для ям альцев такие запреты уже не новость. Так, вчера из-за неблагоприятных метеорологических условий был введен запрет выезда автомобилей на самый длинных зимник региона Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. При этом на днях на этой же трассе был повышен лимит грузоподъемности. Разрешили проезд автотранспорту общей массой до 10 тонн.