На Ямале 22 января 2023 года ожидается облачная погода и снег

Фото: Екатерина Байкалова

На Ямале 22 января будет облачно с прояснениями, также возможен небольшой снег. В отдельных районах прогнозируется метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, западный 7-12 м/с. В ночное время суток порывы ветра в некоторых районах могут достигать 15 м/с.

Температура воздуха ночью минус 17-22 градуса, при прояснении –25-30 градусов, по западу минус 10-15 градусов. Днем минус 16-21, местами – 10 градусов ниже нуля, по западу минус 4-9 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.