Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 января 2023 12:07

В Салехарде почтили память первого главы города Владимира Деомидовича Артеева

К бюсту Владимира Артеева в Салехарде горожане возложили цветы в день его 85-летия
Виктория Терина
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Сегодня, 21 января, в Салехарде почтили память первого главы города Владимира Деомидовича Артеева. Соратники, родные, друзья, представители власти, депутаты собрались на улице Артеева, чтобы вспомнить неординарного, обладавшего великолепными ораторскими способностями человека. Сегодня Владимиру Артееву исполнилось бы 85 лет.

По воспоминаниям председателя совета старожилов Татьяны Гостюхиной, Владимир Артеев, став мэром, остался таким же простым и доступным для жителей. Именно при его руководстве было разработано Положение об охране исторической части Салехарда, определены её границы.

- Самая большая заслуга Владимира Деомидовича в том, что он заставил поверить всех в будущее города. Артеев был в числе тех людей, которые в 90-х сняли с повестки дня вопрос о переносе столицы Ямала из Салехарда в Новый Уренгой - отметили в пресс-службе администрации Салехарда.