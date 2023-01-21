Фото: администрация Салехарда

Сегодня, 21 января, в Салехарде почтили память первого главы города Владимира Деомидовича Артеева. Соратники, родные, друзья, представители власти, депутаты собрались на улице Артеева, чтобы вспомнить неординарного, обладавшего великолепными ораторскими способностями человека. Сегодня Владимиру Артееву исполнилось бы 85 лет.

По воспоминаниям председателя совета старожилов Татьяны Гостюхиной, Владимир Артеев, став мэром, остался таким же простым и доступным для жителей. Именно при его руководстве было разработано Положение об охране исторической части Салехарда, определены её границы.

- Самая большая заслуга Владимира Деомидовича в том, что он заставил поверить всех в будущее города. Артеев был в числе тех людей, которые в 90-х сняли с повестки дня вопрос о переносе столицы Ямала из Салехарда в Новый Уренгой - отметили в пресс-службе администрации Салехарда.