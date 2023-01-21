На Ямале 21 января 2023 года коронавирусом заболели еще 23 человека Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 23 человека. С начала периода количество заболевших достигло 150 508.

При этом в больницы региона госпитализировано два человек, выздоровел 15 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 ямальцев.

В России выявлено 21 882 414 случаев заражения коронавирусом. На сегодня в России погибло уже 394 610 человек. Полностью вылечили от вируса 21 297 919 человек.