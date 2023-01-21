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НовостиЗдоровье21 января 2023 8:46

На Ямале 21 января 2023 года коронавирусом заболели еще 23 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 21 января 2023 года
Виктория Терина
На Ямале 21 января 2023 года коронавирусом заболели еще 23 человека

На Ямале 21 января 2023 года коронавирусом заболели еще 23 человека

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 23 человека. С начала периода количество заболевших достигло 150 508.

При этом в больницы региона госпитализировано два человек, выздоровел 15 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 ямальцев.

В России выявлено 21 882 414 случаев заражения коронавирусом. На сегодня в России погибло уже 394 610 человек. Полностью вылечили от вируса 21 297 919 человек.