Фото: пресс-служба губернатора

В Ямальском районе начал работу мобильный диагностический комплекс на базе автомобиля «КАМАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Напоминаем, что с просьбой приобрести медицинский комплекс для Яр-Салинской больницы к губернатору Дмитрию Артюхову обратился глава района Андрей Кугаевский. И теперь жители Салемала, Панаевска, Сюнай-Сале и Нового Порта смогут пройти обследование на современном оборудовании, не выезжая в районный центр.

Первыми пациентами станут ямальцы из села Сюнай-Сале, куда медики отправятся в ближайшие дни.

В комплексе установлены флюорограф и маммограф. Для работы на технологичном оборудовании медики прошли обучение.

- Приобретение мобильного комплекса позволит максимально увеличить охват жителей района скрининговыми исследованиями. На ранних стадиях многие болезни излечимы, но протекают они чаще всего бессимптомно. Среди таких заболеваний можно выделить онкологию, болезни дыхательных путей и легочной системы, - сказал директор регионального департамента здравоохранения Сергей Новиков.