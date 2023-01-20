В Пуровском районе водитель «КАМАЗа» врезался в другой большегруз и отправился в больницу

Фото: ОМВД по Пуровскому району

В Пуровском районе при столкновении двух грузовиков пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе местного ОМВД, авария произошла сегодня, 20 января, на 11 километре трассы Коротчаево - Тазовский.

- По предварительным данным, 37-летний водитель «КАМАЗа» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в движущийся впереди него грузовой автомобиль. В результате случившегося виновник аварии получил различные травмы и был госпитализирован в больницу Нового Уренгоя, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: ОМВД по Пуровскому району

В Госавтоинспекции напоминают, что соблюдение дистанции является одним из важнейших факторов безопасности дорожного движения, поэтому лучше, чтобы она составляла несколько метров, особенно зимой.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что из-за выбежавших на дорогу уточек между Губкинским и Пурпе столкнулись два автомобиля.