По просьбам местных жителей в Уренгое начал работать ветеринар Фото: Вера Зенина

В поселке Уренгой появился долгожданный ветеринар. Напоминаем, что с просьбой об этом местные жители обратились к губернатору Дмитрию Артюхову во время его «Честного маршрута» по региону.

Теперь ветеринар из Коротчаево сам приезжает по четвергам в населенный пункт и принимает питомцев.

- Потребность населения в ветеринарных услугах растет. Очень важно регулярно проводить осмотр животных и вовремя ставить профилактические прививки, чтобы не допустить заболеваний. А если животное заболело, затягивать с началом лечения нельзя. Каждый четверг у меня здесь есть пациенты, оказываем им всю необходимую помощь, следим за их здоровьем, - сказал ветеринар Виктор Добжанский.

Пока прием животных ведется в старом здании ветпункта, который работал в Уренгое несколько лет назад, но в нем есть все необходимое для качественного оказания помощи питомцам.

Однако все это временно. В будущем в поселке построят новое здание ветеринарного пункта.