Благодаря рефармингу на Ямале на треть увеличилась скорость мобильного интернета

Фото: Михаил Непряхин

Компания МегаФон на треть увеличила скорость мобильного интернета в 24 регионах страны, в том числе и на Ямале, применив для этого метод рефарминга - перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Это позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

Перед началом работ специалисты проанализировали потребление мобильного трафика во всех регионах страны и с помощью инструментов Big Data спрогнозировали дальнейший рост нагрузки. Полученные данные и стали основой для масштабной программы рефарминга - основываясь на этих расчетах, были определены территории, на которых потребуется дополнительная емкость.

– Нагрузка на сети операторов постоянно растет: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг - эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов, – комментирует технический директор МегаФона Алексей Титов.

В ходе реализации программы диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G, также в современный стандарт связи переведена часть спектра 900 МГц. Оставшейся емкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.

Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий как в малых населенных пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

Для дополнительного увеличения емкости сети под 4G было отдано две три диапазона 2100 МГц на ряде территорий, в том числе в Новом Уренгое и Салехарде. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IOT-датчиков.

Программа рефарминга продолжится в 2023 году.