В Салехарде поймали любителя покататься на снегоходе после рюмки спиртного

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В Салехарде сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя снегохода, раскатывающего по городским улицам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Показания алкотестера составили 1,1 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, - прокомментировали в ведомстве.

Позже полицейские установили, что это не первое нарушение салехардца. В октябре 2022 года он, будучи пьяным и разъезжая на все том же снегоходе, попал в ДТП. В результате аварии сам мужчина и ехавший с ним пассажир были госпитализированы в больницу.

К счастью, в этот раз северянин выбрал для езды ночное время, поэтому от его действий никто не пострадал.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое пьяный автомобилист угодил в водоем, удирая от полицейских.