Жители Ноябрьска могут получить консультацию онколога

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Жителей Ноябрьска призывают принять участие в дне онкологической безопасности, который ежемесячно организует городская больница.

«День онкобезопасности - это дополнительно выделенное время, в которое профильный врач консультирует пациентов по онкологическим вопросам. В этот день к доктору может обратиться каждый, у кого есть какие-либо вопросы, подозрения и жалобы на возможное онкологическое заболевание», - говорится в сообщении на официальной странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Уточним, что пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога могут пациенты, не состоящие на диспансерном учете с онкозаболеванием.

День онкологической безопасности пройдет 21 января с 8:00 до 12:00.