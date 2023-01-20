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НовостиЗдоровье20 января 2023 8:48

На Ямале 20 января 2023 года коронавирусом заболели еще 35 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 20 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 35 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 470.

При этом в больницы региона госпитализировано два человек, выздоровел 21 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 ямальцев.

В России выявлено 6 078 человек с COVID-19, госпитализировано - 837. Всего в стране зарегистрировано 21 882 414 случаев. Излечились от коронавируса 4 698 человек, скончался - 41.