На Ямале 20 января 2023 года коронавирусом заболели еще 35 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 35 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 470.

При этом в больницы региона госпитализировано два человек, выздоровел 21 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 ямальцев.

В России выявлено 6 078 человек с COVID-19, госпитализировано - 837. Всего в стране зарегистрировано 21 882 414 случаев. Излечились от коронавируса 4 698 человек, скончался - 41.