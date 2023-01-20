В Новом Уренгое поймали закладчицу с крупной партией наркотиков

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В газовой столице осудят жительницу Иркутской области, намеревавшуюся сбыть партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Новоуренгойской транспортной прокуратуры.

Все началось в ноябре 2022 года. Тогда женщина и еще один человек, личность которого пока не установлена, вступили в преступный сговор. Они собирались спрятать в тайниках, оборудованных на территории города и на железнодорожном пути, партию синтетических наркотиков.

- Обвиняемая получала оптовые партии наркотических средств, затем фасовала их на разовые дозы и размещала в тайниках-закладках, - прокомментировали в ведомстве.

Однако завершить начатое у женщины не получилось, поскольку ее задержали сотрудники полиции. Также они изъяли запрещенные вещества, масса которых превышала 200 граммов.

На данный момент уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.