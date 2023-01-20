Рецидивист из Ханымея отобрал у пригласившей его в гости девушки телефон и оформил на нее кредит

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ханымея, обвиняемого в грабеже и краже денег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Установлено, что 11 января 2023 года обвиняемый, находясь в гостях у своей знакомой, перебрал со спиртным и забрал у девушки мобильный телефон. Далее он отправил через приложение банка, установленное на мобильнике, онлайн-заявку на потребительский кредит. После поступления более 47 тысяч рублей злоумышленник перевел их на свою банковскую карту и потратил на личные нужды, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Кстати, ранее у парня уже были проблемы с законом, поэтому ему грозит суровое наказание.