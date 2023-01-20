В Ноябрьске осудят безработного приезжего, который убил в пьяной драке человека

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ноябрьске завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Свердловской области, который до смерти забил приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось 20 ноября 2022 года, когда во временном жилище, установленном на 20-м километре трассы, ведущей из Ноябрьска, обнаружили тело мужчины 1982 года рождения с множественными повреждениями.

Погибший оказался жителем Свердловской области, ранее работавшим в коммерческой организации на территории Пуровского района. А мужчину, причастного к преступлению, задержали в Сургуте.

- По данным следствия, потерпевший и обвиняемый являлись жителями одного населенного пункта. Уволившись с работы, они остались проживать во временном жилище, пока не найдут новую. В ночь с 19 на 20 ноября мужчины, находясь в алкогольном опьянении, поссорились, а затем обвиняемый жестоко избил земляка. Видя, что он скончался, злоумышленник решил скрыться, - уточнили в ведомстве.

Далее мужчину заключили под сражу и завели на него уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения.