На Ямале при столкновении двух большегрузов и автобуса пострадали несколько человек

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 19 января в районе 605 километра автодороги Сургут - Салехард.

- Около 15:00 водитель «КАМАЗа» с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди него еще один «КАМАЗа» с полуприцепом. В результате этого полуприцеп последнего выбросило на встречную полосу, где как раз проезжал вахтовый автобус «НЕФАЗ». В результате ДТП водитель и пассажир автобуса госпитализированы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 23 ДТП, а сначала года - 252, в которых семь человек получили травмы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале иномарка сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Его доставили в больницу.