В Салехарде снизилось число преступлений

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде подвели итоги работы городского отдела полиции. С соответствующим докладом выступил начальник местного штаба ОМВД Олег Тасимов.

Так, количество мошенничеств сократилось на 21,8%, краж - на 19,7%, в том числе и киберпреступлений, групповой преступности - на 22,8%. Также в Салехарде наблюдается снижение числа преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полицейские следят за преступностью среди несовершеннолетних. Совместно с городской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было проведено 160 рейдовых мероприятий и прочитано 209 лекций в учебных заведениях.

Также сотрудниками полиции ведется постоянная работа по недопущению экстремизма и терроризма, межнациональной и межконфессиональной розни.

- За безопасностью и надежностью салехардцев стоит добросовестная работа более 250 сотрудников полиции. Ежегодно в нашем городе сохраняется положительная динамика по профилактике и недопущению преступлений. Как результат - Салехард оказался в тройке лидеров округа по показателям деятельности. Уверен, что и дальше наши слаженные действия позволят обеспечить спокойствие и порядок на улицах окружной столицы, - сказал глава Салехарда Алексей Титовский.