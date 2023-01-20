На Ямале 20 января 2023 года ожидается ветер до 15 м/с

Погода на Ямале на 20 января

В пятницу, 20 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем в отдельных районах ожидается метель, местами изморозь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах днем порывы до 15 м/с. Температура ночью -20…-25 градусов, при прояснении -30…-35, по востоку до -40. Днем -8…-13 градусов, местами -18…-23, по востоку до -35.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -21 градус, днем -13. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: