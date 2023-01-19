«Совхоз Верхне-Пуровский» стал обладателем товарного знака «Ямальский соболь» Фото: Вера Зенина

ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» стал обладателем товарного знака «Ямальский соболь», который на днях зарегистрировал Роспатент. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Получению заветного номера 914227 в госреестре товарных знаков и знаков обслуживания предшествовала тщательная подготовка предприятием необходимой документации. Федеральная служба провела ее многоуровневую экспертизу, в том числе на соответствие требованиям законодательства.

- Теперь «Ямальский соболь» - это не просто сочетание слов, а официально зарегистрированный товарный знак, который позволяет всем рассказать о высоком качестве нашей продукции. Мех соболя в течение многих веков олицетворяет собой красоту и роскошь, а мех ямальского соболя к тому же более густой и обладает толстой мездрой, - сказал директор совхоза «Верхне-Пуровский» Надир Гаджиев.

Предприятие является единственным хозяйством в России, занимающимся разведением соболя в условиях Крайнего Севера. Пошив готовых изделий из производимой в совхозе товарной пушнины осуществляется на ведущих меховых фабриках Пятигорска. Из сырья шьют шубы, шапки, воротники и другие товары. Ассортимент, который постоянно обновляется, составляет более десяти наименований.