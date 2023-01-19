Тюменские энергетики направят на развитие электросетевого комплекса более 14 миллиардов рублей

Фото: Наталья Юсупова, предоставлено из архива пресс-службы АО «Россети Тюмень»

Компания «Россети Тюмень» планирует направить в 2023 году на развитие электросетевого комплекса Тюменской области, Югры и Ямала 14,6 миллиарда рублей, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом. В частности, энергетики планируют ввести в эксплуатацию 32 новых объекта и 110 реконструированных общей мощностью 275 МВА, а также построить около 330 километров линий электропередачи.

Так, на реализацию инвестпроектов в Тюменской области направят 6,3 миллиарда рублей, в Югре - 6,2 миллиарда, а на Ямале - 2,1 миллиарда.

В Тюменской области для обеспечения техприсоединения новых потребителей энергетики построят более 170 километров линий электропередачи. Новые объекты появятся в поселке Богандинский, селе Перевалово, Нижнетавдинском, Вагайском, Омутинском районах и поселке Голышманово. Кроме бытовых потребителей в 2023 году планируется подключение социально значимых и спортивных объектов, например, центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Инвестиционная программа энергокомпании соответствует запросам ключевых потребителей и способствует социально-экономическому развитию макрорегиона. Реализация запланированных на 2023 год проектов позволит не только повысить надежность электроснабжения жителей, но и обеспечить выдачу необходимой мощности нефтегазовому сектору.