В Салехарде вынесли приговор нерадивому отцу, который годами насиловал родную дочь

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В Салехарде осудили нерадивого отца, который годами насиловал родную дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что с 2021 по 2022 годы местный житель совершил множественные преступления против половой свободы малолетней дочери, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе предварительного следствия северянина отправили на сексолого-психиатрическую экспертиза, которая показала, что он прекрасно осознавал, что делает и мог остановиться, но не захотел.

Кстати, ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления против личности.

В итоге суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней) и приговорил его к 21 году лишения свободы в колонии особого режима.