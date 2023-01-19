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В северной части Нового Уренгоя построят кольцевую дорогу. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

- Город разрастается в этой части, планируются к застройке новые жилые микрорайоны. Необходимо обеспечить транспортную доступность тем, кто здесь уже живет, это ДНТ «У-дача», «Сатурн», «Фемида», и будет жить в будущем. Дорогу будем делать со всей необходимой инфраструктурой: освещением, тротуарами, велодорожками, - подчеркнул управленец.

Проект дороги уже готов, получено финансирование. Поскольку объем работ большой - 5 километров и 17 метров, решено разбить его на три этапа:

- 1 этап - 2023 год. От улицы Газовика до «У-дачи» - 1километр и 340 метров;

- 2 этап - 2024 год. От улицы Западная объездная до «Сатурна» -1 километр и 420 метров;

- 3 этап - 2025 год. От «Сатурна» до «У-дачи» - 2 километра и 410 метров.

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