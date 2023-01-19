Жители Приуральского района собрали 18 коробок для солдат спецоперации

Фото: Иван Сакал, соцсети

Жители Приуральского района продолжают активно помогать бойцам, участвующим в спецоперации. На днях из штаба #МыВместе отправят очередную партию гуманитарного груза - 18 посылок. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

В них собрано все самое необходимое. Это лекарства, бытовые принадлежности, консервы, сладости, а также 200 писем с теплыми пожеланиями, написанные школьниками. Кстати, волонтеры штаба отмечают, что в этот раз ребята также передали для солдат свои поделки.

- За время работы штаба было собрано и отправлено 1,5 тонны груза. К Новому году отправлены 34 адресные посылки для наших земляков. Поддерживаем связь с нашими военнослужащими и их семьями. Посылки доходят до адресатов, - рассказали в мэрии

Напоминаем, что в приуральском районе работают три пункта сбора, они расположены в Аксарке, Белоярске и Катравоже.

Следующая отправка груза запланирована на 3 февраля.