«Провожать должна только бабушка»: ямальцы пожаловались на отказ властей помочь организовать транспортировку и похороны бойца спецоперации

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Несколько часов назад в соцсетях появился гневный пост от жителей Ямала, в котором говорилось, что местные власти не могут помочь бабушке привезти в родное село тело ее внука, погибшего в спецоперации.

«Почему власти регионе не могут встретить и довести до села Халясавэй Пуровского района участника спецоперации (груз 200)? Провожали всем миром, а в последний путь должна только бабушка», - написал анонимный пользователь.

По словам местных жителей, помощь пенсионерке нужна не только в транспортировке тела, но и самих похоронах. Чтобы достойно проводить бойца в последний путь, жители решили помочь убитой горем старушке и скинуться, кто сколько может.

То, что все эти проблемы упали на плечи пожилой женщины, объяснялось отсутствием глава села. Он находился в отъезде и поэтому не мог оказать никакого содействия.

В итоге пост набрал более 11 тысяч просмотров и множество гневных комментариев от северян. По словам людей, бросать старушку в такой беде - последнее дело, а оправдания такому поступку быть не может.

Но, к счастью, все разрешилось благополучно. Как рассказали в администрации Пуровского района, помощь пенсионерке будет оказана в полной мере. Глава Халясавэя Альберт Низамов уже встретился с родными погибшего, чтобы решить все вопросы.

Кстати, некоторые северяне подметили, что проблема начала решаться лишь после того, как информация о произошедшем получила огласку. Действительно ли это стало причиной, по которой власти принялись помогать бабушке, сказать сложно, но главное то, что пенсионерка сможет проводить внука в последний путь, не тратя нервы на посторонние проблемы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жители Лабытнанги возмутились холодной встречей бойца спецоперации, перенесшего ранение и плен.