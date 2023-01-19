На трех месторождениях Ямала появился высокоскоростной интернет

Фото: Полина Петренко

На трех нефтегазовых территориях Ямала появился высокоскоростной интернет. Благодаря компании МегаФон быстрый выход в сеть на скорости до 50 Мбит/с получили сотни вахтовиков, работающих на Холмогорском, Суторминском и Вынгаяхинском месторождениях. Теперь сотрудники предприятий смогут оперативно решать рабочие вопросы, подключаться к видеоконференциям, общаться с родными в мессенджерах и социальных сетях.

Данные месторождения расположены в районах Крайнего Севера, где строительство инфраструктуры необходимо вести с учетом суровых климатических условий, заболоченности, вечной мерзлоты и сложной логистики. Принимая во внимание все эти факты, специалисты компании определили новые точки для размещения базовых станций, чтобы обеспечить максимальное покрытие территории на каждом из промыслов.

– Строительство телеком-объектов на Ямале требует от наших специалистов особых компетенций: умения учитывать экстремальные погодные условия, сложный рельеф и транспортную доступность. Применяя уже накопленный опыт возведения и эксплуатации сети в северных регионах, мы продолжаем активную «цифровизацию» месторождений. Стабильный сигнал и мобильный 4G-доступ получили нефтяники и сотрудники других производственных объектов, в том числе СИБУРа, которые работают на этой территории, – отмечает руководитель по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Ямале и в Югре Николай Усольцев.

Кстати, чаще всего на эти месторождения приезжают абоненты сотового оператора из Башкирии, Оренбуржья, Татарстана, Самарской и Нижегородской областей. Вахтовики активно используют онлайн-сервисы, которые стали привычными на «большой земле» - ежедневный интернет-трафик составляет около 900 гигабайтов. Такой объем данных сравним с непрерывным общением по видеосвязи в мессенджере в течение 95 дней.

Также оператор улучшил покрытие автодороги, связывающей Ноябрьск с отдаленным микрорайоном Вынгапуровский и Вынгаяхинским месторождением.