На Ямале 19 января 2023 года коронавирусом заболели еще 30 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 30 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 435.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, выздоровели 45 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 ямальцев.

В России выявлено 5 914 человек с COVID-19, госпитализировано - 837. Всего в стране зарегистрировано 21 876 336 случаев. Излечились от коронавируса 5 154 человека, скончались - 40.