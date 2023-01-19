В отдаленном селе Шурышкарского района открылась мини-пекарня

Фото: администрация Шурышкарского района

В села Азовы открылась новая пекарня. Она заработала в модульном здании, построенном при финансовой поддержке властей, сообщили в администрации Шурышкарского района.

Прежняя пекарня располагалась в деревянном здании 1980-х годов постройки. Площадь нового объекта - более ста квадратных метров. В нем находятся производственный цех и торговый зал. Установлено современное оборудование: тестомесильная машина, мукопросеиватель, печь, технологические весы и прочее.

Выпечкой хлебобулочных изделий в населенном пункте занимается ООО «Колос» - единственный производитель хлеба в селе. За смену его работники выпекают в новом цехе порядка ста булок хлеба.

- Очень важно поддерживать производителей стратегически важного продукта - хлеба, которые работают на отдаленных территориях. Строительство новой пекарни и оснащение ее современным оборудованием позволит повысить качество продукции и бесперебойно поставлять ее на прилавок, - сказал глава района Олег Попов.

Всего в Шурышкарском районе работают восемь производителей хлеба. В прошлом году они выпекли порядка 600 тонн продукции.

В скором времени новое здание пекарни также откроется в селе Питляр.