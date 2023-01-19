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НовостиОбщество19 января 2023 6:53

Дорогу в Надыме отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Надзорное ведомство обнаружило множество нарушений
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Надымская прокуратура заставила филиал дирекции дорожного хозяйства отремонтировать асфальт на дороге. Как сообщили в пресс-службе ведомства, неподобающее состояние покрытия было обнаружено в ходе надзорных мероприятий.

- На покрытии проезжей части выявлены дефекты в виде выбоин, просадок, проломов и иных повреждений, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим городской прокурор внес представление директору ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО», которое было незамедлительно рассмотрено, а выявленные нарушения - устранены.

Кроме того, в отношении начальника надымского филиала дирекции возбудили административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог). Суд приговорил его к штрафу в размере 20 тысяч рублей.