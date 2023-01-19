Дорогу в Надыме отремонтировали после вмешательства прокуратуры

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Надымская прокуратура заставила филиал дирекции дорожного хозяйства отремонтировать асфальт на дороге. Как сообщили в пресс-службе ведомства, неподобающее состояние покрытия было обнаружено в ходе надзорных мероприятий.

- На покрытии проезжей части выявлены дефекты в виде выбоин, просадок, проломов и иных повреждений, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим городской прокурор внес представление директору ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО», которое было незамедлительно рассмотрено, а выявленные нарушения - устранены.

Кроме того, в отношении начальника надымского филиала дирекции возбудили административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог). Суд приговорил его к штрафу в размере 20 тысяч рублей.