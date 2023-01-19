В Харпе начнут развивать новые спортивные направления для детей

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Харпе планируют развивать новые спортивные направления для детей и открыть новый спорткомплекс с бассейном. Об этом в своих соцсетях рассказала глава городского округа Марина Трескова.

«В юбилейный для городского округа год в Харпе планируется открытие нового спортивного комплекса с плавательным бассейном. На базе действующих объектов спорта откроется спортивная школа», - написала градоначальница.

Также она отметила, что четыре вида спорта, которые будут развивать в поселке, это волейбол, баскетбол, плавание и мини-футбол. А вот какой из них будет в приоритете, жители должны решить сами.

«Уважаемые земляки, попрошу вас голосованием определить приоритетное направление для занятий юных харповчан. Ваше мнение важно для составления графика тренировок, формирования тренерского состава и количества групп детей», - добавила Марина Тресскова.

Итоги голосования подведут 1 февраля.