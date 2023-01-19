На Ямале 19 января 2023 года потеплеет до -8 градусов

Погода на Ямале на 19 января Фото: Вера Зенина

В четверг, 19 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -14…-19 градусов, при прояснении -24…-29, по востоку до -34, днем -8…-13 градусов, местами -18…-23, по востоку до -30.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -17 градусов, днем -9. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: