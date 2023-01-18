В Лабытнанги сдали еще один дом, предназначенный для расселение аварийного жилья

Фото: Администрация Лабытнанги

В Лабытнанги строители сдали еще один многоквартирный дом, предназначенный для расселение аварийного жилья и других жилищных программ, действующих в регионе.

В четырёхэтажной новостройке по улице Октябрьская 103 квартиры. Все они с чистовой отделкой, установленной сантехникой, электроплитами, электротитанами. Как отмечают в администрации города, прилегающая к дому территория благоустроена, установлена детская площадка, подъезды оборудованы электрическими подъёмниками для детских и инвалидных колясок. За пределами внутреннего двора есть общая парковка.

- Завершение строительства способствует реализации целей национального проекта «Жильё и городская среда» и решению задачи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья в 2025 году - подчеркивают в пресс-службе губернатора округа.