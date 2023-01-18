Спортивная школа «Альтис» в Ноябрьске поучаствует в окружном конкурсе «Лучший каток Ямала»

Фото: Администрация Ноябрьска

Спортивная школа «Альтис» поучаствует в окружном конкурсе «Лучший каток Ямала». Об этом рассказали в администрации Ноябрьска.

В ЯНАО впервые определят самый активный, самый удобный, самый атмосферный, самый «скользкий» и самый популярный каток и школа «Альтис» решила всерьез побороться за победу. На ледовой арене школы в ближайшее время пройдут интересные семейные праздники и захватывающие спортивные турниры.

Если школа займет призовое место и получит грант, то потратит средства на покупку спортинвентаря, оборудование, благоустройство катков и премиальные выплаты сотрудникам.