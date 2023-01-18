На Ямале членам семей участников спецоперации компенсируют обучение в колледже и вузе Фото: Вера Зенина

На Ямале членам семей участников спецоперации компенсируют обучение в колледже и вузе. Как сообщили в пресс-службе губернатора, порядок выплаты уже утвержден, а 30 января окружной департамент образования начнет прием необходимых документов.

Подать заявку на предоставление компенсации могут студенты как колледжей, так и техникумов, имеющих образовательную лицензию. Кстати, обучение компенсируют не только в государственных, но и в частных учреждениях среднего профессионального образования, а также за пределами автономного округа.

Главное условие - студенты должны быть детьми военнослужащего (родные, подопечные, усыновленные, опекаемые) и обучаться без задолженностей.

Что касается вуза, возмещаться будет стоимость по фактическим расходам, но не более 200 тысяч рублей за учебный год. Обязательное условие: студент должен быть членом семьи военнослужащего, обучаться без задолженностей и по окончании вуза отработать на территории автономного округа не менее трех лет.

Еще одна мера поддержки - компенсация детям и супругам военнослужащих, обучающихся вождению автомобиля на категорию «В». Оплачиваться будет стоимость обучения по фактическим расходам, но не более 40 тысяч рублей.

Перечень документов для предоставления компенсации будет опубликован на сайте регионального департамента образования. Прием продлится до 1 марта.