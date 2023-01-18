Полицейские Ноябрьска задержали афериста, прикинувшегося девушкой по вызову

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Полицейские Ноябрьска раскрыли интернет-мошенничество. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, преступник выложил в Сеть объявление об оказании интимных услуг, брал с желающих деньги и исчезал.

- Мужчина пояснил, что нашел на одном из интернет-сайтов объявление о предоставлении платных интимных услуг. Решив воспользоваться предложением, он позвонил по указанному номеру телефона. Ответивший попросил его перевести деньги на карту, при этом часть суммы была в качестве страховки, - прокомментировали в ведомстве.

Спустя время, когда девушка так и не приехала, а по номеру никто не отвечал, ноябрянин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Злоумышленником оказался безработный и ранее не судимый 21-летний житель Пензы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Парню грозит до пяти лет лишения свободы.