На Ямале 18 января 2023 года коронавирусом заболели еще 9 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 9 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 405.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, выздоровел 41 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 ямальцев.

В России выявлено 5 478 человек с COVID-19, госпитализировано - 893. Всего в стране зарегистрировано 21 870 422 случая. Излечились от коронавируса 5 028 человек, скончались - 46.