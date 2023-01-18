В Надыме главврач больницы выдавала за деньги липовые листки нетрудоспособности

В Надым возбудили уголовное дело в отношении главврача больницы, обвиняемой в коррупции. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, женщина обвиняется по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица).

- Установлено, что с 2021 по 2022 годы главный врач автономной некоммерческой организации, руководствуясь корыстными побуждениями, оформляла и выдавала гражданам листки временной нетрудоспособности без проведения медицинского осмотра. Свои услуги она оценивала от 15 до 20 тысяч рублей, средства ей переводили на банковскую карту, - уточнили в ведомстве.

Всего следователи совместно с сотрудниками управление экономической безопасности и противодействия коррупции выявили пять фактов получения денег.

В настоящее время правоохранители устанавливают все подробности преступления, а также вероятность причастия женщины к другим преступлениям.

Что касается дающих взятку пациентов, то в отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ.