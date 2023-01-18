Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 6:28

На Ямале зоозащитники объявили сбор средств для служебных собак, находящихся в зоне спецоперации

Приобрести надо очень многое
Марина Прохорова
Фото: Служба ветеринарии ЯНАО

Фото: Служба ветеринарии ЯНАО

Салехардские волонтеры объявили акцию по сбору средств, которые пойдут на покупку всего необходимого для служебных собак, помогающих бойцам спецоперации. Информация об этом размещена на странице фонда защиты животных «Дорога Домой» в соцсети «ВКонтакте».

«В наше нелегкое и неспокойное время помощь нужна даже служебным собакам, находящимся в зоне проведения спецоперации. Мы просим вас откликнуться на просьбу наших защитников и помочь собрать все необходимое для четвероногих бойцов», - говорится в сообщении.

В списке - экипировка, разгрузки, шлейки, ошейники, намордники, миски, игрушки, витамины, корм и многое другое.

Работники фонда подчеркнули, что все необходимое будет закупаться после сбора средств в Ростовской области. Полный список того, что необходимо приобрести и реквизиты, куда можно перечислять средства, указаны в сообщении.