На Ямале зоозащитники объявили сбор средств для служебных собак, находящихся в зоне спецоперации

Фото: Служба ветеринарии ЯНАО

Салехардские волонтеры объявили акцию по сбору средств, которые пойдут на покупку всего необходимого для служебных собак, помогающих бойцам спецоперации. Информация об этом размещена на странице фонда защиты животных «Дорога Домой» в соцсети «ВКонтакте».

«В наше нелегкое и неспокойное время помощь нужна даже служебным собакам, находящимся в зоне проведения спецоперации. Мы просим вас откликнуться на просьбу наших защитников и помочь собрать все необходимое для четвероногих бойцов», - говорится в сообщении.

В списке - экипировка, разгрузки, шлейки, ошейники, намордники, миски, игрушки, витамины, корм и многое другое.

Работники фонда подчеркнули, что все необходимое будет закупаться после сбора средств в Ростовской области. Полный список того, что необходимо приобрести и реквизиты, куда можно перечислять средства, указаны в сообщении.