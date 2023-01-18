Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Детские сады и школы Ямальского района обеспечили местной продукцией из северных ягод. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кугаевский после визита в национальный поселок Сюнай-Сале.

- Вместе с коллегами побывал в новом модульном здании, которое мы установили для местного предпринимателя Евгении Вануйто. Комплекс был приобретен администрацией по национальному проекту «Развитие малого бизнеса». Теперь в нем расположен цех по переработке дикоросов, - сказал управенец.

Для работы закупили отечественное оборудование, которое ничем не уступает зарубежным аналогам, заготовлено 20 тонн ягод, разработаны рецептуры пастилы, варенья и морсов.

Когда дело было налажено, сладости из морошки, брусники, голубики и черники начали отправлять в детские сады и школы. В ближайших планах Евгении Сомдювны - увеличение объемов производства и поставка северных вкусностей в магазины района.