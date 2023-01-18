В Губкинском капитально отремонтируют спортшколу и оздоровительно-досуговый центр

Фото: пресс-служба губернатора

В Губкинском капитально отремонтируют здание, в котором расположены спортшкола «Олимп» и оздоровительно-досуговый центр «Фортуна». Поручение привести оба корпуса в порядок дал губернатор Дмитрий Артюхов во время ежегодной поездки по округу в 2022 году.

С момента постройки зданий капитальный ремонт в них не проводился ни разу. Предстоящие изменения предполагают полную замену систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и электроосвещения на более современные и безопасные. Внутри проведут переустройство проемов и перегородок, заменят перекрытие пола, потолка и стен. Также запланированы отделка и утепление фасада, ремонт кровли, замена входных групп, оконных и дверных блоков.

Фото: пресс-служба губернатора

Особенно сильно губкинцы ждут преображения зала греко-римской борьбы и бассейна. Бассейн в «Фортуне» пользуется спросом, в среднем за год его посещает около 80 тысяч человек. А в спортивной школе «Олимп» греко-римской борьбой, пауэрлифтингом и настольным теннисом занимаются более 250 человек.

Ремонтные работы в здании начнутся уже в феврале.