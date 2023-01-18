Фото: пресс-служба губернатора

В крытом скейт-парке Нового Уренгоя завершается монтаж оборудования, привезенного из Екатеринбурга. Это горки, трамплины с мягким приземлением, фанбоксы и другие элементы, сообщили в пресс-службе губернатора.

В универсальном зале смогут тренироваться роллеры, скейтеры, самокатчики и ВМХ-райдеры.

Напоминаем, что с просьбой обустроить крытый зал для экстремального катания молодые новоуренгойцы обратились к губернатору округа во время «Честного маршрута». А Дмитрий Артюхов, в свою очередь, поддержал инициативу.

- Под одной крышей будут объединены разные субкультуры. Проект получился крутой. Уже не терпится здесь покататься. Уверен, новый зал позволит привлечь к активному образу жизни больше ребят. Раньше мы тренировались на уличных площадках, поэтому занимались только летом. Новое помещение позволит нам оттачивать свои навыки круглый год, - сказал координатор от молодежи, представитель субкультур Лев Умнов.

Для скейт-парка город выделил помещение с высокими потолками. Здесь провели ремонт: демонтировали деревянный пол, залили бетонное основание и покрыли его полимером. Отремонтировали раздевалки и санузлы.

Официальное открытие запланировано на 25 января. Кстати, постоянные члены клуба смогут посещать скейт-парк бесплатно.