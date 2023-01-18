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НовостиПроисшествия18 января 2023 1:00

На Ямале 18 января 2023 года ожидается снегопад

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 18 января 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 18 января

Погода на Ямале на 18 января

Фото: Вера Зенина

В среду, 18 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4-8 м/с. Температура ночью -12…-17 градусов, при прояснении -22…-27, по востоку до -36, днем -9…-14 градусов, местами -19…-24, по востоку до -29.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -10 градусов, днем -6. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС Росси по ЯНАО

Фото: МЧС Росси по ЯНАО