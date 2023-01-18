На Ямале 18 января 2023 года ожидается снегопад

Погода на Ямале на 18 января Фото: Вера Зенина

В среду, 18 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4-8 м/с. Температура ночью -12…-17 градусов, при прояснении -22…-27, по востоку до -36, днем -9…-14 градусов, местами -19…-24, по востоку до -29.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -10 градусов, днем -6. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: