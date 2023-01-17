Строительство трех куполов арктической станции «Снежинка» начнется на Ямале в 2023 году

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Дмитрий Артюхов обсудил проект международной арктической станции с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и ректором МФТИ Дмитрием Ливановым.

К возведению «Снежинки» планируют приступить уже в текущем году. Оно будет проходить в два этапа: на первом запланировано возведение трех из семи куполов главного комплекса, примерно половины технологического комплекса и энергетической инфраструктуры. Это позволит инженерам и ученым, не дожидаясь завершения строительства всей станции, приступить к экспериментальным работам и прикладным исследованиям в части зеленой энергетики и по другим технологическим направлениям на Ямале.

- Два года назад совместно с ключевым техническим институтом страны начали реализовывать этот проект. И сейчас, в шаге до начала строительства, важно регулярно сверять часы. С помощью науки мы должны справиться с вызовами, которые становятся все более актуальными для арктических территорий. Это растепление вечной мерзлоты, учет и контроль эмиссии парниковых газов и переход к «зеленым» технологиям в области энергетики, - сказал Дмитрий Артюхов.

Напоминаем, что проект строительства международной арктической станции «Снежинка» был запущен в 2020 году совместно с Московским физико-техническим институтом. Это будет первый подобного класса в мире круглогодичный и полностью автономный комплекс, создаваемый на базе водородной энергетики и возобновляемых источников энергии.