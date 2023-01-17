Ноябрьские полицейские поймали мошенника, продававшего несуществующие акустические колонки

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В Ноябрьске полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в октябре 2021 года. Тогда в отделение обратился местный житель, который купил в интернете акустические колонки, но так и не дождался товара.

- Заявитель нашел в интернете объявление о продаже акустических колонок. Заинтересовавшись предложением, он обговорил с продавцом все детали и, оформив заявку, перевел на номер банковской карты 25 тысяч рублей. После получения денег автор объявления перестал выходить на связь, - напомнили в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленником оказался 31-летний житель Самары, ранее уже имевший проблемы с законом.

Поняв, что попался, мужчина раскаялся в содеянном, но это не помогло ему избежать уголовного дела. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».