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НовостиОбщество17 января 2023 10:15

Тарко-Салинская больница первая на Ямале начала проводить круглосуточную диспансеризацию

Пуровчане могут пройти процедуру в любое удобное время
Марина Прохорова
Фото: пресс-служба губернатора

Фото: пресс-служба губернатора

Тарко-Салинская районная больница первая на Ямале начала проводить круглосуточную диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Таким образом, с января пуровчане могут пройти процедуру в любое удобное время: с 8:00 до 18:00 в поликлинике, с 18:00 до 8:00 - в приемном отделении стационара.

Для проведения диспансеризации, в том числе углубленной, сотрудники приемного покоя прошли специальное обучение. В условиях стационара они проведут все мероприятия, предусмотренные первым этапом - заполнят анкету, измерят рост и вес, определят индекс массы тела, проведут забор крови на анализы, сделают флюорографию и ЭКГ.

Результаты обследования и заключение врача можно будет получить уже на следующий день в отделении медицинской профилактики.

- Увеличение охвата населения профосмотрами не только поможет чаще выявлять хронические болезни на ранних стадиях, но и выявлять факторы риска и предрасположенность к заболеваниям. Это позволит быстрее начать лечение, избежать осложнений, улучшить качество и продолжительность жизни пуровчан, - сказал главный врач Тарко-Салинской ЦРБ Евгений Евсеев.