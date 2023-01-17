На Ямале 17 января 2023 года коронавирусом заболели еще 17 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 396.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 38 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 ямальцев.

В России выявлено 4 042 человека с COVID-19, госпитализировано - 4 933. Всего в стране зарегистрировано 21 864 944 случая. Излечились от коронавируса 4 933 человек, скончались - 45.