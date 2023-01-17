В Тазовском районе пьяный 21-летний парень едва не зарезал человека из-за сделанного ему замечания

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В Тазовском районе осудят 21-летнего жителя села Антипаюта, напавшего с ножом на человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 17 октября 2022 года молодой человек, находясь на крыльце дома по улице Новая в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно отреагировал на замечание, сделанное ему местным жителем. В ходе ссоры обвиняемый достал из кармана нож и попытался ударить мужчину в область шеи. Благодаря своевременной реакции потерпевшего, которому удалось выставить блок и выбить оружие из рук нападавшего, удар пришелся вскользь, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге мужчина отделался колото-резаной раной боковой поверхности шеи, повлекшей легкий вред здоровью.

Что касается нападавшего, то его будут судить по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).